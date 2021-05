Janick Maceta pide detener ataques a Miss México: “Todos merecemos respeto”

Janick Maceta, Miss Perú, se mostró en contra de los ataques que ha recibido la Miss México, Andrea Meza, quien ganó la corona del Miss Universo 2021.

A través de Instagram, la representante peruana aseguró que mantiene una buena amistad con la mexicana y la felicitó por su triunfo obtenido en el certamen de belleza.

“¡Felicidades, Andrea Meza! Qué alegría haberte conocido, eres una persona que ilumina a todos los que la rodean, te quiero mucho y nunca olvidaré las risas que compartimos y los momentos que vivimos. ¿Podrán con este amor? Jamás. Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa, que Dios te acompañe, bendiga y proteja siempre, aquí tienes una amiga para toda la vida”, escribió la joven modelo.

Luego, aclaró que no aceptaría ningún comentario negativo hacia la Miss México. “Más amor, por favor, todos merecemos respeto. Utilicemos nuestras plataformas para llevar mensajes positivos”, mencionó Janick Maceta.

Sin embargo, ante las críticas de los usuarios que aseguraban que el Miss Universo cometió fraude por dar como ganadora a Andrea Meza, la Miss Perú lanzó un contundente mensaje.

Pidió detener los ataques a su colega mexicana. “Me duele que la llenen de comentarios negativos, porque es mi amiga y la protegeré a como de lugar. No se brilla apagando a otros, nosotras somos un claro ejemplo de amor, unión y amistad. Si me quieren y apoyan, then stop bullying (entonces detengan el bullying)”, expresó la modelo peruana.

Janick Maceta pide detener ataques a Miss México. Foto: captura Instagram

