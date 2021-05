Janick Maceta: “Nadie debe silenciar sus voces”

El domingo por la noche, en medio de la polarización que se ve en redes sociales, Perú se volvió tema tendencia en Twitter, esta vez porque Janick Maceta, de 27 años, estaba a punto de ganar el Miss Universo 2021 y daba un mensaje inspirador para proponer cambios y ponía sobre el tapete la lucha contra la violencia a la mujer.

“¿Qué les dirías a las mujeres que nos están viendo y que están pasando por abuso sexual o doméstico?”, le preguntaron en una ronda que evidenció una versión del concurso con un toque feminista y político. “Les diría que admiro su fortaleza, que son sobrevivientes y que yo también viví esa historia. Soy la heroína de mi propia historia, pues superé una situación de abuso; que las mujeres que sufren maltrato sepan que son poderosas y no están solas. Por eso abogo por salvar a las niñas de ser abusadas, ellas deben saber que nadie debe silenciar sus voces”, dijo la exitosa ingeniera que radica en Estados Unidos.

La ceremonia que se desarrolló en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood tuvo como conductores al recordado actor de la serie ‘Salvado por la campana’ Mario López y a la Miss Universo 2012, Olivia Culpo, quien precisamente se hizo viral por su reacción al anunciar que Perú no ganaría el certamen.

Tras el concurso, la peruana habló con Telemundo. “Me siento feliz y satisfecha porque creo que soy una de las peruanas que ha llegado más lejos en esta competición. Mañana (el lunes) me voy a tomar un día de relax y luego quiero comenzar en televisión, espero propuestas porque no tengo manager”, dijo y felicitó a la ganadora, Andrea Meza, ingeniera, vegana y feminista. “Es un amor de persona, le deseo lo mejor, es muy divertida. Felicidades, México”.

En la ronda de preguntas, a Maceta también le tocó hablar sobre el cambio climático. “Es nuestra responsabilidad como colectivo tomar acción para salvar a nuestro planeta. Por acción, con cada granito de arena, reciclando, educando a las generaciones más jóvenes, y enseñándoles cómo cuidar este hermoso planeta. Es la única vida que tenemos y tenemos que cuidarla”.

La reina de belleza ya había hablado con honestidad de la coyuntura a lo largo del concurso. Cuando la entrevistaron antes de la ceremonia, respondió sobre la crisis sanitaria en Perú y cómo había afectado incluso a su familia. “Lamentablemente, el Perú está siendo azotado por la pandemia de coronavirus muy fuerte y no hay plantas de oxígeno, no hay camas UCI. Las personas se están muriendo por una cama. Mi familia y yo vivimos eso en carne propia, perdimos a mi abuelo porque no pude conseguirle una cama y fue muy difícil, pero al mismo tiempo sé que no soy la única que lo ha vivido”.

La Miss Perú es una ingeniera de sonido del Manhattan Center de Estados Unidos, estudio donde labora como parte del staff de esa empresa que trabaja con artistas como Lady Gaga. Además, es la cofundadora de la empresa Record Label Top of New York, que digitaliza y produce el material para talentos “que aún no alcanzan la fama”.

“Unió al Perú”

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, celebró que la presentación de Janick Maceta uniera por varias horas a los peruanos. “Bravo, mi reina, uniste a nuestro país en un solo corazón en momentos tan complicados dando alegría y esperanza. Lo hiciste genial, estoy orgullosa y sabes que dejaste el corazón en el escenario, solo puedo agradecerte y aplaudirte por llevar nuestra banda con amor, compromiso y orgullo... Ahora empieza un nuevo y maravilloso camino”.

Con Luis Fonsi. Junto a Miss República Dominicana. Foto: AFP

