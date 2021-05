Janick Maceta, la Miss Perú, denuncia cuenta falsa con su nombre en Twitter

Janick Maceta, quien hace poco hizo historia en Miss Universo 2021, se mostró indignada porque crearon cuentas falsas con su nombre en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la finalista del certamen llevado a cabo el 16 de mayo, denunció dichos perfiles y pidió a sus seguidores que reporten para su posterior bloqueo.

“ Reporten esta cuenta por favor. Mi única cuenta en Twitter es @janickmacetaa”, aseguró la joven modelo.

Ahora que está en los ojos del mundo, Maceta viene aclarando cuáles son sus cuentas oficiales para evitar malos entendidos. En ese sentido, en otras instantáneas adjuntó capturas de cuáles son sus redes autorizadas.

Historia de Janick Maceta sobre cuenta falsa.

Los planes a futuro de Janick Maceta

Tras la participación de Janick Maceta en la edición 69 de Miss Universo, Jessica Newton reveló parte de su agenda a mediano plazo.

En entrevista para Magaly TV, la firme, la organizadora de Miss Perú contó algunos planes de la representante nacional en el futuro.

“Ella tiene varias entrevistas en Estados Unidos, quiere impulsar su ONG y desea, en el algún momento, ser una vocera internacional de todo lo que es su fundación”, dijo la ex reina de belleza.

“ Le apasiona el mundo de la televisión y el cine, no solo estar detrás, sino también delante de las cámaras. No me extrañaría verla siendo parte de la televisión y estando al frente”, agregó la empresaria.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.