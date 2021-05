Janick Maceta: “Estoy satisfecha porque hice vibrar a los peruanos”

Janick Maceta se mostró muy feliz por haber llegado a la final del Miss Universo 2021. La representante de Perú conversó con Magaly Medina sobre aquel momento en que compartió instantes de tensión con sus compañeras de México y Brasil.

La modelo de 27 años aseguró que siente satisfecha porque dejó en un buen puesto a su país, algo que no sucedía hace mucho tiempo. Además, destacó la importancia de llevar un poco de alegría a sus compatriotas en tiempos complicados.

“Cuando tú (Magaly Medina) me preguntaste qué sentía en ese momento que me llamaron (a la final del Miss Universo), yo estaba tranquila, estoy satisfecha con mi trabajo, estoy satisfecha porque he hecho vibrar a todos los peruanos, era lo que yo quería. Cuando me llamaron dije: ‘Wow, estoy haciendo historia’. Estoy feliz con ese resultado porque no lo veíamos durante tanto tiempo y poder llegar es una alegría, y compartir este momento con todos y que estén felices de ver la banda de Perú y a Perú en el Top 5 del Miss Universo, es más de lo que yo soñaba. Estoy muy contenta con eso”, contó Janick Maceta.

Janick Maceta se pronunció sobre su discurso contra la violencia

En entrevista con Magaly Medina, Janick Maceta también habló sobre su mensaje en contra de la violencia a la mujer. “Cuando di ese mensaje fue un momento muy difícil porque es complicado ponerse en una situación de vulnerabilidad ante tantos ojos del mundo entero, pero tenía que decirlo y no por mí, sino porque he trabajado con un albergue (niñas y niños víctimas de abuso sexual). No era momento de solo hablar de mi historia, sino de las víctimas silenciosas. En nuestro país existe impunidad (...), y no puede seguir pasando cosas así a los niños, a las mujeres”, señaló la finalista del Miss Universo 2021.

