Fallece Charles Grodin, actor que protagonizó Beethoven, a los 86 años

Charles Grodin, conocido actor de Hollywood entre la década del 70 y 90, falleció este martes 18 de mayo a causa del cáncer. El intérprete perdió la vida en su hogar de Connecticut, en Estados Unidos, a la edad de 86 años.

Su hijo confirmó la noticia al medio internacional The New York Times. El deceso se produjo a raíz de complicaciones de la enfermedad que estaba afectando su médula ósea, según declaraciones del familiar.

En Twitter, algunos amigos se pronunciaron lamentando su partida. “Es muy triste escuchar eso. Fue una de las personas más divertidas que he conocido”, escribió Steve Martin.

¿Quién era Charles Grodin?

Charles Grodin nació en Pittsburgh, en 1935. Desde joven se hizo un nombre en el teatro, abriéndose en Broadway a principios de la década de 1960. En 1990, condujo también un espacio de entrevistas.

Si bien se retiró a mediados de la década del 90, el actor de Hollywood es recordado por películas como Midnight run (Fuga a la media noche), The woman in red (La chica de rojo) y Heaven can wait (El cielo puede esperar).

Uno de sus últimos papeles más memorables fue en la saga familiar Beethoven, películas que participó en sus dos primeras partes: 1992 y 1993.

Apareció esporádicamente en algunos proyectos televisivos como la serie Louie y en la cinta Mientras somos jóvenes, en 2014.

