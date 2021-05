Fabio Agostini sobre volver a Esto es guerra: “Si me hacen un buen contrato”

Tras su eliminación ante ‘Chikiplum’ en El artista del año, Fabio Agostini pisó el set de Amor y fuego para hablar de íntimo vínculo con la modelo Paula Manzanal.

Durante la conversación, Gigi Mitre le preguntó si regresaría a Esto es guerra. Al respecto, el español afirmó que sí si es que la condición económica le es favorable.

“Por dinero obvio, si me hacen un buen contrato sí, me lo merezco y lo valgo”, respondió Fabio Agostini.

En efecto, Rodrigo González aprovechó su declaración para mencionar las posibilidades que tendría Peter Fajardo sobre una presunta contratación. Al respecto, el extranjero evitó hablar del productor del reality.

“No lo sé Rodrigo, me he comido la cabeza porque hay gente que haces cosas peores y siguen ahí y lo mío son cosas de show y tontería. No voy a hablar mal de Peter, tendrá sus motivos”, contestó el modelo.

Fabio Agostini se disculpa con Paula Manzanal

Fabio Agostini pisó el set de Magaly TV, la firme el último lunes 17 de mayo, para hablar de su acercamiento con Paula Manzanal.

El exparticipante de Esto es guerra confirmó que está saliendo con la modelo. Así también, reveló que se disculpó por su compartimiento hacia ella.

“Yo me arrepentí y sí le dije... me parece de hombre hacerlo, y se lo digo de nuevo: ‘Disculpas’, porque fue una estupidez. Es de hombre decirlo, he madurado un poco”, le comentó a Magaly Medina.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.