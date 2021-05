Fabio Agostini pide disculpas a Paula Manzanal por hablar mal de ella

Fabio Agostini, quien quedó fuera de El artista del año tras ser superado por ‘Chikiplum’, se presentó en el set de Magaly TV, la firme para dar detalles de su acercamiento con Paula Manzanal.

El ex chico reality confirmó que está saliendo con la modelo y que se arrepiente del comportamiento que tuvo en el pasado con ella.

Ambos personajes fueron vinculados sentimentalmente cuando el español besó a Paula Manzanal durante un espectáculo en El artista del año. Tras esto, los influencers señalaron que se estaban conociendo.

No obstante, Magaly Medina le hizo recordar a Fabio Agostini que en el pasado el se refirió de mala manera hacia Manzanal. Ante esto, el español señaló que le pidió disculpas personalmente a la modelo, y aprovechó las cámaras para volver a pedirle perdón de forma pública.

“Son cosas del pasado, o ¿tú nunca te has peleado con alguien? Creo que todos hemos pedido disculpas y nos hemos equivocado en algún momento. Era un ‘gilip….’ y era una grabación que me hicieron”, explicó el modelo a la conductora.

“ Yo me arrepentí y sí le dije... me parece de hombre hacerlo, y se lo digo de nuevo: ‘Disculpas’, porque fue una estupidez. Es de hombre decirlo, he madurado un poco ”, agregó Agostini.

Por su parte, Paula Manzanal se enlazó con América hoy desde el aeropuerto Jorge Chávez y destacó las cualidades del exparticipante de El artista del año. La modelo estaba a punto de subir a un avión rumbó a España, donde se encontrará con Fabio en dos semanas.

“Se ha comportado como un caballero conmigo. Todo a su tiempo y, en verdad, muy feliz. Si no fuera por Fabio, estaría deprimida. Él de verdad me dijo: ‘Levántate eres una mujer linda’, me llenó de halagos. Que te lo diga un chico guapo, olvídate”, señaló.

