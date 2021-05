Emma Watson se pronuncia sobre rumores de su retiro y de su vida sentimental

La actriz Emma Watson expresó su molestia por las continuas especulaciones acerca de su retiro de la actuación y sobre su vida sentimental con Leo Robinton.

A través de Twitter, la intérprete de Harry Potter publicó un comunicado contundente en el que aclara a sus miles de seguidores que no se dejen influenciar por las informaciones vertidas en la web.

Aseguró que cuando atraviese por acontecimientos nuevos, lo comunicará en las redes sociales para todos sus fans. “Los rumores sobre si estoy prometida o no, o si mi carrera está “durmiente” o no, son formas de crear clics cada vez que se revela si son verdad o no”, inicia.

“Si tengo noticias, les prometo que las compartiré ustedes”, agrega la actriz en referencia a su posible compromiso con Leo Robinton.

“Mientras tanto, asuman que no tengo noticias mías; solo significa que estoy pasando la pandemia en silencio como lo hace la mayoría de la gente: no puedo hacer pan de masa fermentada; cuidar a mis seres queridos y hacer todo lo posible para no difundir un virus que todavía afecta a tanta gente“, menciona.

“Les estoy enviando mucho amor, esperando que estén bien y tan feliz como puedan en estos tiempos extraños. Y nuevamente, gracias a todos los que trabajaron tan duro para mantenernos sanos y salvos”, finaliza el mensaje de Emma Watson.

Emma Watson reaparece con comunicado en Twitter. Foto: captura Twitter.

En febrero de este año, el mánager de la actriz confirmó que ella se retiraba temporalmente de la actuación.

Emma Watson no aparece en ningún proyecto audiovisual desde el 2019 , cuando estrenó la película Mujercitas. En ese entonces, también reapareció en la pantalla grande después de dos años de ausencia. En 2017, protagonizó las cintas El círculo y La bella y la bestia.

