Miss Chile Daniela Nicolás: No perdí Miss Universo, Miss Universo me perdió

La Miss Chile Daniela Nicolás se pronunció en redes sociales tras no ganar el Miss Universo 2021. A través de una transmisión por Instagram, la representante chilena habló sobre su participación en el concurso que se realizó el domingo 16 de mayo en el Hard Rock & Casino Hollywood en Florida, Estados Unidos.

Durante el en vivo, la estudiante de periodismo aseguró que debió ser considerada entre las 21 finalistas del certamen de belleza. “No clasificamos para el top 21, pero todos sabemos que deberíamos haber estado ahí. Eso es lo importante”, acotó; sin embargo, agradeció por el hecho de haber logrado mayor visibilidad para su país ante el mundo.

Daniela Nicolás, quien padece de una enfermedad autoinmune, también señaló que su presencia en el Miss Universo servirá para inspirar a más personas como ella. “Mi meta también era visibilizar las enfermedades autoinmunes, ya que como saben yo padezco de una. Logré que se hablara de esto y para mí eso fue increíble”, comentó.

Finalmente, la Miss Chile confesó que aunque no fue coronada como ganadora, se emocionó mucho con el cariño y apoyo que recibió de sus compatriotas durante su participación en el certamen de belleza más importante del mundo.

“Yo no me perdí Miss Universo, ellos me perdieron a mí... No necesito una corona para generar cambios, seguiré haciéndolos”, aseveró. “Jamás pensé que iba a recibir tanto apoyo de todo el mundo. Feliz de haber representado a Chile, nos costó mucho llegar aquí. Solo decirles que estoy profundamente agradecida de todos ustedes y de esta oportunidad”, expresó.

