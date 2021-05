La Tigresa del Oriente recibe primera dosis de vacuna contra la COVID-19

La cantante Judith Bustos, más conocida como La Tigresa del Oriente, recibió su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 este lunes 17 de mayo en la Videna (Villa Deportiva Nacional). Las imágenes de este momento fueron emitidas en vivo por el programa Mujeres al mando.

Tras casi un año de haber superado a la temida enfermedad causada por el SARS-CoV-2, la intérprete de “Israel” llegó acompañada de Elmer Molocho a que le apliquen la vacuna Pfizer y se mostró muy entusiasmada por la presencia de la prensa que cubría su inmunización.

“(A los periodistas presentes) Quiero que todos me den garritas positivas para que La Tigresa del Oriente tenga muchos años más de vida”, manifestó entre risas.

Luego de recibir la vacuna contra el coronavirus, Judith Bustos expresó su alegría y agradeció al personal de salud que la atendió. “(Estoy) Feliz, contenta. Yo pensé que tendría algún dolorcito (pero no), porque ni sentí la aguja”, dijo la popular Tigresa del Oriente.

La Tigresa del Oriente denuncia que le entregaron prueba errónea de coronavirus

Hace unos días, La Tigresa del Oriente contó que le hicieron una prueba errónea de coronavirus cuando acudió a una clínica privada. La artista contó que dio positivo a la COVID-19 y que posteriormente comprobó que el resultado era falso.

“Fui a una clínica, me saco una prueba positiva, casi me daba un paro cardiaco porque me asusté”, aseveró. “Me quise morir, me dio un bajón terrible, me puse a llorar de manera desconsolada porque temía lo peor; sin embargo, fue una falsa alarma”, añadió.

