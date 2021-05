Janick Maceta sobre el Miss Universo: “Llegar tan lejos fue gratificante”

Janick Maceta se convirtió rápidamente en uno de los personajes más queridos del Perú. Luego de su participación en el Miss Universo y tras haber quedado en el top 3, muchas personas destacaron su desempeño y le expresaron su apoyo en las redes sociales.

Después de su exitoso paso por el certamen, la modelo protagonizó una entrevista junto a Magaly Medina y Jessica Newton. Durante la conversación, se habló sobre los pormenores del concurso de belleza y se opinó sobre los resultados.

Al hacer un recuento de las diferentes fases y desfiles del último 16 de mayo, la flamante Miss Perú aseguró que nunca pensó que podría quedar entre las finalistas y estar tan cerca de llevarse la corona.

Según comentó, tenía la certeza de que llegaría a la gala central debido a los comentarios que recibió luego de las preliminares. “Me sorprendí demasiado, sobre todo, porque me llamaron segunda (del top 21). No esperaba que me nombraran tan pronto. Sabía que iba a clasificar de todas maneras, porque estaba segura que había hecho una buena entrevista y que mi presentación había sido impecable”, dijo.

Janick Maceta también reflexionó sobre el Miss Universo: “Llegar tan lejos ha sido muy bonito y gratificante porque he trabajado mucho por esto junto a todos, para poder hacer historia” .

Por su parte, Jessica Newton contó su experiencia al vivir el certamen desde el público y expresó su felicidad por el trabajo de su pupila. “Era un orgullo tan grande de verla no solamente haciendo una magnífica presentación de Perú, sino ver a una chica que ha pasado pruebas tan complicadas en su vida y que tenga la valentía y madurez de salir a un escenario para hacer que otras mujeres se inspiren en ella”, agregó.

