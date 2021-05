Flavia Laos se vacuna contra la COVID-19: Brevete, formulario y listo

El último fin de semana, Flavia Laos viajó a Miami, Estados Unidos, y recibió la vacuna contra la COVID-19. Así lo reveló a sus seguidores a través de una serie de videos en su cuenta oficial de Instagram.

La joven actriz y modelo, quien colaboró en un videoclip de Daddy Yankee en febrero de este año, llegó hasta un centro de salud ubicado en la ciudad, acompañada por su hermana Kiara Laos, para que le apliquen la dosis de Johnson & Johnson.

En sus historias de Instagram, la protagonista de Ven baila quinceañera mostró su cartilla de vacunación y la venda que le colocaron el brazo tras la inyección.

Luego de ser inmunizada, Flavia Laos compartió en su Instagram una serie de clips en los que relató cómo fue su experiencia con la vacuna contra el coronavirus.

“Es oficial, estoy vacunada, me puse la Johnson & Johnson... Es un proceso súper rápido, lo único que tuve que hacer fue entregar mi brevete, llenar un formulario y listo. A los cinco minutos me llamaron, me vacunaron y todo bien”, detalló la también empresaria.

Flavia Laos responde a críticas por mostrarse sin maquillaje

Luego de ser duramente criticada por mostrar su rostro sin maquillaje, Flavia Laos se pronunció y recalcó que no se debe juzgar a una persona por su apariencia física.

“Para mí, una persona no vale por cómo se ve, sino por lo que tiene dentro. No me interesa, sinceramente, si piensan que soy hermosa, si piensan que soy fea, o si piensan que no valgan nada”, aseveró.

