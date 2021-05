Bruno Ascenso: su pareja le dedica mensaje por el Día contra la Homofobia

Este lunes 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, transfobia y bifobia, por lo que diversos usuarios compartieron emotivas publicaciones en sus redes sociales. Uno de ellos fue el cantautor Adrián Bello, quien le dedicó unas sentidas palabras a su pareja, el actor Bruno Ascenzo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Explosión” profesó una vez más su amor por el también director, quien dentro de poco lanzará una comedia por Netflix.

“Hoy (17 de mayo) es el Día Internacional contra el Odio LGTBIQ y yo quiero que alguien me explique ¿cómo se puede odiar a estos lindos novios? jiji. Te quiero mucho”, escribió Adrián Bello, junto a una fotografía en la que él y Bruno Ascenzo aparecen abrazados mientras disfrutan de un soleado día.

En tan solo unas horas, la publicación del artista superó los 5.000 me gusta y acumuló decenas de mensajes en los que los fans le desearon lo mejor a la joven pareja. “Todos somos seres humanos y debemos dar amor a nuestro prójimo, sin importar sexo, religión, etc.”, y “si el mundo se dedicara a celebrar el amor sin prejuicios, no seríamos una sociedad tan pobre y el mundo no tendría tanto odio”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios.

Bruno Ascenzo saluda a su pareja en su cumpleaños

En enero de este año, Bruno Ascenzo celebró el cumpleaños de su pareja, Adrián Bello, con un emotivo mensaje mediante sus redes sociales.

“Hoy (13 de enero) cumple tres décadas este cantautor peruano que constantemente intenta sacarme más arrugas de las que tengo. Gracias por enseñarme que el amor es amor, en todas sus formas, en todos sus tiempos. He tenido mucha suerte de encontrar a alguien tan bello”, mencionó el actor en su publicación.

