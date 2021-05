Yo soy: Jean Paul Strauss y ‘Marcello Motta’ ponen de pie al jurado

Este sábado 15 de mayo se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en Yo soy, grandes batallas, grandes famosos, durante la cual Jean Paul Strauss y ‘Marcello Motta’ interpretaron el tema “Vamos a fumar el amor”, con la que lograron cautivar al jurado y quedarse en competencia.

Para esta ocasión, el cantante peruano lució el clásico look de un rockstar, con un pomposo abrigo blanco de peluche y unos lentes oscuros, mientras que el imitador se presentó con estilo hippie, con una camisa negra satinada, lentes redondos amarillos y algunos collares.

Los competidores iniciaron su presentación en Yo soy con solos de guitarra y después empezaron a entonar la canción. Ambos demostraron, una vez más, la gran química que tienen en el escenario.

A la mitad del show, Mauri Stern y Ángel López se contagiaron con la energía de los participantes, se pusieron de pie y empezaron a saltar al ritmo de la música.

Finalmente, los integrantes del jurado elogiaron la presentación de ’Marcello Motta’ y Jean Paul Strauss. “Está increíble, espectacular. Un atrevimiento maravilloso, bien”, señaló el productor mexicano, mientras que el exvocalista de Son by four comentó: “Me encantó esta canción... Qué buen trabajo. ¡Wao!”.

Jean Paul Strauss y ‘Marcello Motta’ de Yo soy superan al coronavirus

El imitador de Marcello Motta y Jean Paul Strauss vencieron al coronavirus y retomaron su lugar en la competencia de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos.

“El COVID-19 me golpeó fuerte. Hubo muchos momentos de incertidumbre en los que sentí que no lo lograría. Pensaba mucho en mis seres amados, en la tristeza de dejarlos, pero al mismo tiempo me entregaba confiado a Dios”, expresó Jean Paul.

“¡Amigos, vencí a la COVID-19 y estoy de regreso! Les agradezco por estar pendientes de mi salud”, manifestó el imitador.

El imitador de Yo soy confirmó su regreso junto a Jean Paul Strauss

