Yo soy: Gaona y ‘Bon Jovi’ son eliminados de la competencia

Gaona y ’Bon Jovi’ se enfrentaron a la dupla conformada por Jean Paul Strauss y ’Marcelo Motta’ el sábado 15 de mayo en Yo soy, grandes batallas, grandes famosos, pero no lograron convencer al jurado, por lo que fueron eliminados de la competencia.

En esta ocasión, ‘Motta‘ y Strauss interpretaron el tema “A fumar el amor” y, una vez más, dejaron satisfechos a Katia Palma, Mauri Stern y Ángel López, quienes no dudaron en levantarse de sus sillas y empezar a bailar al ritmo de la música.

Luego, fue el turno a Gaona y ‘Bon Jovi’, quienes interpretaron un mix de las canciones “You give love a bad name” y “Smells like teen spirit”. Durante el show, solo el exvocalista de Son by four mostró simpatía por el dúo.

Al término de esta segunda presentación, el jurado de Yo soy grandes batallas criticó duramente a los participantes. “Perdían energía”, comentó Mauri Stern, mientras que Katia Palma acotó “Yo lo sentí desordenado”.

Yo soy: ’Bon Jovi’ reemplazó a ’Marilyn Manson’

A mediados de abril, el imitador de Marilyn Manson abandonó la competencia en Yo soy y dejó perplejos a todos en el programa, más aún a Gaona, su compañero de dupla, quien, por aquel entonces, comentó “Estamos a mitad de la competencia, creo que no era dable, pero se entiende que es por motivos familiares”.

Ante este imprevisto, la producción tomó la decisión de convocar al ’doble’ de Bon Jovi, quien rápidamente se acopló a su nuevo colega. Tras el debut, el cantante de rock compartió una foto de ambos en sus redes sociales junto a la leyenda “Gracias a todos por esta noche maravillosa. Disfrutamos mucho en el escenario y dimos mucho para que todo el show continúe”.

