Ha pasado un año desde que Pold Gastelo fue llevado a la unidad de cuidados intensivos (UCI) tras complicaciones en su salud por la COVID-19.

A través de sus redes sociales, el actor envió un mensaje de agradecimiento a quienes lo ayudaron en su lucha contra la enfermedad.

“Un día como hoy, hace un año exactamente, estaba ingresando a UCI y mi pronóstico era reservado”, escribió el intérprete en su publicación de Facebook.

“Solo quiero reiterar mi inmenso agradecimiento a todos los que hicieron posible que yo pudiera salvarme. ¡Médicos y enfermeras! Amigos y familiares y a Del Barrio producciones que acudió a mí como una verdadera familia, y por supuesto a todos los que concentraron energías positivas y oraciones para mí”, agregó Pold Gastelo.

A través de oraciones de sus colegas, el actor pudo superar el contagio. En ese sentido, finalizó su mensaje dándole las gracias a Dios. “Tanta fe, solidaridad, afecto y sobre todo Dios me dieron una nueva oportunidad”, finalizó.

Pold Gastelo en campaña contra la COVID-19

En agosto del 2020, Pold Gastelo formó parte de una campaña para concientizar a las personas ante los altos contagios de COVID-19.

“Soy un sobreviviente de COVID, soy un paciente que se recuperó. Cuando empecé a tener algunos síntomas, como las fiebres, primero no pensé que era el coronavirus. (...) En ese ínterin me di cuenta de que no solamente estaba contagiado yo, sino que había dos hermanos que también estaban igual”, expuso el actor.

