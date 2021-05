Miss Universo: Miss Bolivia se lleva el premio al Mejor Proyecto de Impacto

La Miss Bolivia, Lenka Nemer, fue la primera en ganar el premio al Mejor Proyecto de Impacto que es entregado por primera vez en el Miss Universo. La representante sudamericana tendrá la posibilidad de desarrollar el plan de huertas familiares que presentó durante el certamen.

La organización resaltó que Nemer era la ganadora por trasmitir un espíritu de ayuda a las familias. Lenka se emocionó muchísimo durante la premiación y no ocultó su alegría por hacerse del premio.

¨Lenka, por el liderazgo y la dedicación que has demostrado para mejorar la vida de otras personas en tu país. Me honra presentarte con el primer premio Miss Universe Impact y un regalo de 10.000 dólares para tu programa de cultivo urbano¨, fueron las palabras de la organización a la hora de premiar a Nemer.

En declaraciones para Televisa, Lenka Nemer agradeció el premio recibido por parte de Miss Universo y destacó la importancia de su significado.

“Es impresionante porque me va a permitir trabajar por mi comunidad, poder crecer, para mí no hay nada más importante que trabajar por mi comunidad y esperamos seguir trabajando no solo en Bolivia sino en toda Latinoamérica por que erradicar el hambre es crucial, generar seguridad alimentaria es importante y estar un poco más cerca de erradicar la pobreza”, fueron sus palabras.

Ciudadanos bolivianos expresaron su admiración y alegría en redes sociales por el logro que alcanzó su compatriota.

Lenka Nemer es una modelo de 24 años, profesional en la carrera de relaciones internacionales y proviene de la ciudad de La Paz.