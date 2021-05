Matthew McConaughey tendría todo listo para dar el salto a la política

Hace unos meses, Matthew McConaughy dejó entrever que le interesaba ser gobernador de Texas. En aquel entonces, no fue considerado como una propuesta formal, ya que no dio más detalles al respecto. Sin embargo, una encuesta realizada en abril de este año por el diario The Dallas Morning News y la Universidad de Texas reveló que la ciudadanía estaría dispuesta a votar por el actor si es que se presenta en las elecciones.

Esto habría fortalecido la convicción del ganador del Óscar para lanzar su candidatura, ya que según el semanario estadounidense Politico, McConaughey se habría puesto en contacto con personajes influyentes de su tierra natal para que respalden una eventual postulación.

A propósito de ello, el estratega del partido republicano de Texas, Brendan SteinHauser, destacó que el intérprete tiene las cualidades necesarias para tentar un cargo público. “Me sorprende que la gente no lo tome un poco más en serio. Las celebridades en este país pesan bastante. No es un actor cualquiera. Genera mucho interés”, declaró para Politico.

En estas últimas semanas, no han sido pocos los personajes que se han animado a comentar sobre una posible candidatura de McConaughey. Entre ellos está el expresidente de Estados Unidos, George Bush, quien le dedicó unas palabras al artista. “Solo diré esto, es un negocio difícil”, expresó al ser consultado durante el programa Today with Hoda & Jenna

