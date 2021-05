Maricarmen Marín se pronuncia tras ausentarse de Yo soy

Maricarmen Marín no asistió a las últimas galas de Yo soy, lo cual dejó muy preocupados a sus seguidores. Sin embargo, luego de varios días la cantante de cumbia se pronunció en Facebook para contar el motivo de su ausencia y anunciar que muy pronto estará de vuelta en el programa de imitación de Latina.

La intérprete de “La copita” confesó estar ansiosa de retornar a la mesa del jurado y reencontrarse con Mauri Stern, Katia Palma y Ángel López. “¡No saben cómo los extraño! Los quiero y espero estar muy pronto con ustedes. Gracias infinitas por sus mensajes, por sus llamadas y sus muestras de cariño”, escribió.

Maricarmen Marín contó, además, que viene recuperándose satisfactoriamente de la lesión en la espalda que la obligó a tomar descanso médico hace un par de semanas.

“Mi recuperación va muy bien y poquito a poquito veo grandes resultados. Los quiero mucho”, manifestó la jurado de Yo soy, quien también se ausentó de las grabaciones de Mujeres al mando.

Maricarmen Marín ansiosa por volver a Yo soy. Foto: Maricarmen Marín/ Facebook

¿Por qué Maricarmen Marín se ausentó de Yo soy?

El 6 de mayo, a través de sus redes sociales, Maricarmen Marín reveló que no asistiría a Yo soy ni a Mujeres al mando por una lesión en la espalda.

“Tuve una lesión el sábado y estoy cumpliendo con el descanso médico. Pensé que me iba a recuperar en pocos días, pero mi espalda necesita un poquito más de tiempo para estar bien, es por eso que no me verán algunos días en Yo soy y Mujeres al mando”, indicó.

Maricarmen Marín explica su ausencia en programas de Latina. Foto: Maricarmen Marín/ Facebook.

