Luciana Fuster revela que quisieron hackear su celular: A lo que han llegado

Luciana Fuster expresó su indignación en redes sociales luego de que una persona intentara acceder a su teléfono celular. La modelo denunció que dicho usuario quizo suplantar su identidad en WhatsApp.

Según comentó, el implicado necesitaba un código de acceso para poder conseguir la lista de sus contactos de la aplicación.

“No puedo creer a lo que ha llegado la gente. Me llegó una notificación de WhatsApp que decía ‘se solicitó código para iniciar (sesión). O sea, un infeliz está tratando de registrar mi número en su teléfono”, expresó con molestia la integrante de Esto es guerra en su cuenta oficial de Instagram.

Luciana Fuster aseguró que no tiene idea sobre la identidad de la persona que ha querido hackear su teléfono, puesto que no suele dar su número a desconocidos. Además, resaltó no conocer las intenciones de dicha persona.

“Está mal. Un número de teléfono es algo privado, yo no se lo doy a gente que no conozco , no tengo idea de cómo esa persona enferma se ha conseguido mi número, no sé si quiera hackearme”, dijo.

Finalmente, expuso que tomará acciones para evitar pasar por la misma situación nuevamente: “Voy a tener que cambiar de número, pero si a alguno le llegara un mensaje así, nunca abran ningún link. Bloqueen números”.

Luciana Fuster explica por qué no está trabajando en México

Aunque aseguró que había recibido propuestas de trabajo en la televisión mexicana, Luciana Fuster decidió quedarse y actualmente se encuentra integrando el elenco de Esto es guerra. Durante una entrevista a América Espectáculos, la chica reality explicó por qué no ha viajado a México en busca de la internacionalización.

Según explicó, optó por laborar en el Perú debido a las dificultades que significa emigrar al extranjero: “No es fácil salir de tu país, donde tienes tantas cosas, donde te toman mucho en cuenta, donde te valoran y has crecido.... En algún momento me iré, soy chiquita, todavía tengo 22 años”.

