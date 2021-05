La Uchulú responde a Santi Lesmes por críticas en El artista del año

La Uchulú cantó y bailó junto a Ruth Karina en la última edición de El artista del año, y logró cautivar a la mayoría del jurado, excepto a Santi Lesmes. El español no quedó del todo satisfecho con la presentación, pues acotó que la tiktoker debería dejar el ritmo selvático y empezar a incursionar en otros géneros musicales.

El exconductor de televisión comentó que si el personaje interpretado por Esaú Reategui Wong realmente desea ganar el concurso, deberá demostrar su versatilidad en el escenario.

“Uchulú, te voy a pedir un favor. Es la tercera gala seguida que la producción te pone un ritmo de la selva y El artista del año no es un artista de la selva, es el artista de costa, sierra y selva. Por favor, no te pongas tres galas haciendo el mismo género. La verdad es que ya nos saturaste”, aseveró.

La Uchulú tomó el comentario de Santi Lesmes de la mejor manera y aseguró que está dispuesta a interpretar cualquier tipo de música que le asigne el equipo de producción de El artista del año.

“No tengo problema en cantar cualquier género que me pongan. Si me ponen de la selva, lo voy a hacer con mucha alegría, mucha diversión, voy a dar todo de mí porque me representa”, señaló.

“Mucha gente también quisiera verme cantando otro temas, otro estilo musical, para mí sería un gusto, para aprender mucho más, para crecer poco a poco. Me gustaría cantar baladas, rancheras, pero no me pidas que cante en inglés”, añadió, fiel a su estilo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.