Jessica Newton dedica mensaje a Janick Maceta a horas del Miss Universo 2021

Este domingo 16 de mayo, Janick Maceta competirá con más de 70 candidatas en el Miss Universo 2021. A solo unas horas de la final del evento, Jessica Newton le dedicó un emotivo mensaje a la representante peruana, a través del cual destacó su compromiso y dedicación.

La organizadora del Miss Perú comentó que, independientemente de si gana o no el concurso de belleza, la modelo e ingeniera de sonido ya ha dejado en alto el nombre del Perú, por lo que solo espera que pueda gozar de este momento único en su vida.

“Janick es una reina de lujo y ya nos reiremos juntas de todos los detalles. Ahora solo queda guiarla para que este tranquila, concentrada y disfrutando su sueño. Los resultados los dejo en manos de Dios”, escribió Jessica Newton en sus historias de Instagram.

El mensaje de Jessica Newton a Janick Maceta. Foto: Cassandra Sánchez/ Instagram

¿Cómo votar por Janick Maceta en el Miss Universo?

Para votar por Janick Maceta en el Miss Universo deberás seguir los siguientes pasos: descargar la app Miss Universe Official, ir a la pestaña delegates, buscar la opción Miss Universe Perú y finalmente Vote for Perú now.

Janick Maceta sufrió heridas por traje típico en el Miss Universo 2021

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, contó que Janick Maceta sufrió heridas durante la pasarela de trajes típicos del Miss Universo 2021. Según explicó, esto ocurrió porque el atuendo que rindió homenaje a las parihuanas (aves que inspiraron la creación de la bandera peruana) era bastante pesado.

“Está feliz por los comentarios que ha recibido. El traje es precioso, pesa más o menos entre ocho o diez kilos y (ella) tiene pequeñas heridas en diferentes partes del cuerpo por el peso, el movimiento y la fricción“, señaló.

