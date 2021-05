El artista del año: Janet Barboza se aburrió con show de María Grazia Polanco

La noche del 15 de mayo, durante la cuarta gala de El artista del año, Gisela Valcárcel presentó como jurado vip a Janet Barboza. La conductora de América Hoy en su rol de juez lanzó duras críticas a los participantes, siendo la más sonada la que dirigió a la concursante María Grazia Polanco.

Para la Noche de refuerzos, la cantante de la orquesta Bembé salió al escenario junto a José De La Cruz, Guajaja, reconocido exponente de la música afroperuana y criolla.

Inicialmente, María Grazia Polanco interpretó unos versos del famoso tema de Eva Ayllón, “Saca las manos”, para luego bailar al ritmo de “Saca roncha”.

No obstante, su presentación no resultó satisfactoria para la jurado vip Janet Barboza, quien se mostró drástica en sus observaciones.

“Me ha sorprendido mucho ver en el escenario a una María Grazia Polanco que parece una principiante, una ‘calichín’ totalmente”, aseguró.

“Desde que entraste empezaste poniendo excusas y nos alertaste al jurado de que estabas nerviosa, luego hemos visto cómo la sonrisa la tenías completamente congelada y no transmitías y por momentos apretabas los labios, lo cual demostraba tu total inseguridad”, añadió.

Janet Barboza remató sus críticas a la cantante de la orquesta Bembé, halagando solo a su compañero, Guajaja.

“No me has transmitido, me he aburrido con tu show hasta que por fin entró Guajaja y definitivamente hizo que este escenario prenda porque Guajaja; tú sí sabes”, concluyó.

