El artista del año: Edson Dávila sorprende al aparecer como coconductor

El inicio de la reciente edición de El artista del año, transmitido el sábado 15 de mayo, trajo muchas sorpresas. Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, se presentó como coconductor del programa de Gisela Valcárcel.

El bailarín sorprendió a los televidentes al aparecer en el backstage, mostrándose muy emocionado por este debut.

“Muy buenos días mis ‘cuchurruquines’, esto es El artista del año con Edson. Mi sueño hecho realidad. Gracias, señor Jurgensen, gracias señor Grippa, esto era mi sueño, gracias”, expresó.

No es la primera aparición de Dávila en El artista del año. Hace unas semanas, pisó el escenario del programa y asombró a Gisela Valcárcel, quien descartó su presencia en un declaración anterior.

Edson Dávila sobre su imitación a Gisela Valcárcel

Edson Dávila concedió una entrevista para Estás en todas donde reveló el origen de su personaje ‘Giselo’.

“No fue algo que yo haya planeado, la imité como cuando estamos con nuestros amigos y en el ‘chongo’ te piden: ‘Tú presenta’. Había un comercial, que no sé cuántos años tiene (en el que salía Gisela y él imitaba). Yo no quería que ella vea la imitación. Me ve (Gisela) y dice: ‘Ah, él es el morenito que me imita afuera’”, recordó.

“Y qué bueno, fue Dios, no sé, pero le gustó la imitación y a la segunda semana ella me bautizó como ‘Giselo’”, agregó Edson Dávila.

