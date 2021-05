El artista del año: ‘Chikiplum’ vence a Fabio Agostini y queda fuera del show

La reciente edición de El artista del año, este 15 de mayo, tuvo a su primer eliminado. Fabio Agostini, quien se enfrentó a José Luis Ríos ‘Chikiplum’, fue eliminado en su segunda sentencia.

El modelo español tuvo como refuerzos a Paula Manzanal, Macarena Vélez y Jamila Dahabreh, quienes cantaron el tema “Ropa cara”, de Camilo Echeverry.

Sin embargo, su presentación no convenció al jurado, obteniendo un puntaje bajo. Tras el show, Agostini expresó lo difícil que fue prepararse para su performance sobre el escenario de América TV.

“No saben lo mucho que me ha costado esto, muchísimo. A lo mejor hay gente que no se ha dado cuenta, pero nunca he cantado, nunca he bailado y me ha dado mucho miedo. He salido y he tenido hasta la boca seca, cosa que no me ha pasado nunca”, sostuvo el extranjero.

No obstante, reconoció que ‘Chikiplum’ fue más que él. “Muchas gracias, son lo máximo también todos mis compañeros. Me ha encantado, ha sido una experiencia muy bonita. Gisela, gracias por el trato y nada, son todos increíbles”, añadió Agostini.

“Me ha encantado conocerte y sabes, me da pena. Tú para nosotros eres increíble, nos dejas un súper recuerdo”, dijo por su parte Gisela Valcárcel lamentando que el modelo ya no esté en competencia.

Su primera sentencia del exchico reality fue contra La Uchulú, quien lo venció. En aquella presentación, Fabio protagonizó un polémico beso a Paula Manzanal.

