‘Cruella’ y sus dos brillantes Emma

A pocos días del estreno de Cruella, la nueva cinta de Disney que dirige Craig Gillespie y que aborda los orígenes de una de sus villanas más famosas, las protagonistas de la historia, Emma Stone (Cruella) y Emma Thompson (La Baronesa), conversaron ayer con la prensa de la región sobre sus personajes y lo que implica para ellas participar en una de las películas más interesantes y expectantes de Disney.

En la primera parte de la historia que se desarrolla en Londres de los años setenta, Emma Stone interpreta a una joven, dulce e ingenua Estella, que poco a poco, por circunstancias de la vida, se va transformando en Cruella de Vil, la villana que conocimos en la versión animada (1956) y luego en la película protagonizada por Glenn Close (1996). “Cruella es humana y tiene debilidades. Creo que es una película sobre eso, sobre cómo ella maneja sus debilidades y cómo su madre las utiliza. Es una película sobre cómo tus debilidades se vuelven tus fortalezas. No es un personaje al que aspires a ser, salvo que ella es muy dada a su creatividad, acepta quien es naturalmente, y lo brillante que es. Pero las fortalezas también son sus debilidades al final”, reflexiona Emma Stone, ganadora del Óscar por La la Land, quien confiesa que prefiere la versión de Cruella antes que a Estella.

“Estella es dulce pero tiene un estatus incorporado, siempre trata de contenerse. En cambio Cruella es muy intensa, es quien es. Definitivamente, estoy más interesada en el mundo de Cruella, pero ella cruza unas líneas que yo necesariamente no cruzaría”, afirma la actriz, quien destaca el gran reto que significó para ella el papel.

“Este personaje es increíblemente fuerte y mueve mucho la historia. Es necesaria y hay mucha presión cuando lo haces. No importa que tan cansada estabas, ni cuantas veces tenías que hacerlo, simplemente tienes que hacerlo. Y no me pongo nerviosa. Llegas a hacer un trabajo y no tienes tiempo para pensar. Creo que ese es el gran regalo de la actuación, que no te deja estar nervioso”, afirma Stone quien para el papel tuvo que someterse a incómodos corpiños, pero también bellos y pomposos trajes. “Mi preferido es el que llevo en la escena del camión de la basura. Me encanta porque es un vestido que jamás podrías ponerte en la vida real”.

Emma Thompson: la Baronesa

Acostumbrada más a los roles de mujeres buenas y graciosas, para la dos veces ganadora del Óscar Emma Thompson interpretar a la Baronesa von Hellman ha sido una delicia. Y es que no solo es un personaje clave en la vida de Cruella, sino tan o más perversa que la protagonista, antes de sucumbir a la villanía. “La Baronesa es más fuerte, toma medidas bastante duras contra Estella, no cree en el corazón. Me encanta porque me permite ser oscura. Además, las malas madres son simplemente inolvidables e imperdonables. Hay mucho estigma para la mala madre. No sabemos de dónde viene ni cómo evolucionó, pero la Baronesa es solo ella. Lidera a muchas mujeres genios, pero ella siempre quiere ser la única. Está comprometida con su creatividad y por eso creo que es admirable y difícil”, relata.

Para su interpretación, Thompson regresó imaginariamente a sus años mozos en Londres. “Para mí, fue como ser una adolescente otra vez. Nací en el 59, así que para mí las calles de Londres fueron reales. Creo que el que diseñó el set era de mi generación porque estaba muy bien hecho: las calles, los buses rojos, todo estaba igual, incluso el mismo numero de bus que me traía del pueblo de donde yo venía. Me sentí pequeña otra vez, fue brillante”.

Emma Thompson. La elegante Baronesa. Foto: Disney

Según Thompson, hace tiempo estaba buscando hacer de villana y cuando se le preguntó si se inspiró en alguien en particular para construir a la Baronesa Von Hellman, dijo: “Pretender ser horrible es muy fácil, no tengo personas malas en mi vida, tengo una madre y padre maravillosos. He tenido la suerte de no encontrarme con mucha gente muy mala en la vida, pero sí es cierto que en el mundo del show business hay algunos personajes así. No voy a decir nombres, pero creo que en cualquier profesión se puede encontrar gente así. La baronesa es amargada. Pretende ser fuerte pero es muy débil y contiene lo inevitable que es su propia destrucción, porque no puede reconocer el talento en nadie más. Cuando ve a alguien que tiene más talento que ella y es más joven y bella que ella, no lo soporta. Yo la entiendo, porque Stone (Emma) también es más joven y talentosa”, refiere en son de broma, desatando la carcajada de su compañera al otro lado del Zoom.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.