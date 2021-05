Tony Succar: Mi propósito es motivar

“Es importante seguir motivando a la juventud, porque todos los sueños de ellos con la pandemia se ven muy lejos, no hay muchas oportunidades. Especialmente para esos músicos que no pueden hacer giras. Creo que es un momento especial para motivar, en realidad, a cualquiera que tenga sueños”, dice Tony Succar, a propósito de ‘Más de mí’, especial musical que estrenará este 20 de mayo vía online (https://live.tonysuccar.com/).

El peruano ganador de dos Grammy Latino señala que allí se verá su historia. “Un trabajo fuerte y honesto que creo llega en un momento importante donde todos hemos pasado un año difícil. No creo que nadie la ha pasado superbién. Todos hemos sufrido encerrados y con las máscaras. Todos hemos perdido a alguien y esto (el documental musical) es completamente positivo para sacar tu mente de lo que está pasando. Una historia muy orgánica y real cuyo propósito es motivar”.

Durante la pandemia, lanzaste un disco, la banda del Ejército de EEUU tocó tus canciones por el Día de la Independencia y además firmaste por Warner Chappell. Debes estar muy agradecido.

Mira, yo tengo que dar muchas gracias a Dios, por las oportunidades, yo he seguido sin parar. Mi carrera como productor también ha crecido a raíz del encierro. Los artistas no han estado viajando y me han estado llamando muchísimo, también pude trabajar con Promperú, Pedro Suárez Vértiz, le estoy haciendo su nuevo disco a La India y en breve saldrá mi disco del concierto que ofrecí en el Gran Teatro Nacional.

Y estuviste en el reality ‘Yo soy’ como jurado.

Y fue increíble ir a Perú, estar en la televisión peruana. Me permitió que mis seguidores en Instagram y Facebook crecieran. Fue bárbaro. Había mucha gente que no me conocía y gracias al reality lo hicieron, investigaron sobre mi música. Así que definitivamente ha sido un momento no muerto para mí, muy emocionante.

Dijiste que esa experiencia te estaba gustando, pero podía ser muy peligroso para tu matrimonio, respecto a que tenías que alejarte del hogar.

Sí, es difícil estar lejos de casa. Ya estando como músico o productor siempre estaba ocupado. Ayer, por ejemplo, estuve en el estudio hasta las seis de la mañana. Definitivamente soy... trabajólico , estoy consciente de que tengo ese problema. También entiendo que el trabajo es parte de mi vida, pero tengo que controlar eso, todos tenemos nuestros defectos, nadie es perfecto.

¿Volverías?

Yo creo que sí. Me gustó mucho esa experiencia. Estar en TV es otro ‘feeling’, completamente distinto. Es emocionante porque sabes que estás conectando con una masa de personas a diario y eso tiene algo especial, ellos te hacen parte de su vida, los alegras todos los días y eso para mí es como la música misma.

