Gino Assereto sobre el estreno de su video “Vela”: Mi música no es vulgar

Gino Assereto se encuentra contento por el estreno de su canción “Vela”, el cual ya cuenta con el videclip oficial en YouTube. Este es un nuevo paso del integrante de Esto es guerra en su carrera como solista.

El modelo contó que la pandemia lo paró un poco para continuar con la música. Sin embargo, llegó a la conclusión de que ya era momento de mostrar material nuevo a su público.

“‘Vela’ es un proyecto de ocho canciones que ya están producidas. Ya tenía un año que no podía promocionarla por la pandemia, pero ya era el momento que salga a la luz. Es un tema muy bonito que fluyó de manera natural un día en el estudio y es el primero del inicio de ese sueño que tengo de poder crecer en la música”, refirió el chico reality en un comunicado.

Gino Assereto también aseguró que este proyecto viene recibiendo buenos comentarios en Instagram y YouTube, así que agradeció a sus seguidores por el apoyo incondicional.

“Yo escribo y canto las canciones pensando en lo que la gente le gustaría escuchar en estos momentos. La gran mayoría de comentarios son positivos, pero por ahí siempre hay a quienes no les gusta y lanzan frases desatinadas, pero no me afectan y ni siquiera borro lo que dicen porque si me pongo a discutir me vuelvo viejo”, comentó.

Sobre su estilo musical, Gino Assereto marcó distancia de los que caen en lo denigrante. “Este género (urbano) ha crecido de una manera impresionante y a las finales cada uno escucha lo que le gusta. Mi música no es vulgar porque siempre trato de escribir cosas bonitas, utilizando términos que todos conocen, pero al final es arte”, explicó.

Finalmente, el modelo indicó que, a pesar enrumbar su carrera como cantante, no tiene planes de abandonar Esto es guerra, ya que es su principal sustento económico.

