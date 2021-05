Ethel Pozo explica el motivo de su ausencia en América Hoy: “Colapsé”

Ethel Pozo sorprendió a todos los televidentes al ausentarse en el edición del 14 de mayo de América hoy. Por ello, la conductora del programa decidió pronunciarse al respecto, a través de sus redes sociales.

La hija de Gisela Valcárcel contó que por motivos de salud tuvo que hacer una pausa en su rutina.

“Pasó lo inevitable. La voz ya no me dio, siempre estoy sufriendo con mi voz, el jueves colapsé, ya no había voz” , contó en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Mi nivel de voz, en especial cuando hago ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, sobre todo lo esfuerzo, e intento que se me escuche y lo forcé mucho”, añadió.

Asimismo, mencionó que se encuentra en tratamiento y pidió a todos sus seguidores que no se descuiden de su salud.

“Estoy con mi agua con kión, mi agua con sal, con terapia, con todo y estoy bien. Quería agradecerles por este sábado. Que tengan un hermoso día y a cuidar la salud, que es lo más esencial, así como el amor. El amor que tú tengas abrázalo y disfrútalo”, finalizó.

Conductores de América hoy envían saludo a Ethel Pozo

Ethel Pozo no estuvo presente el viernes 14 de mayo en América hoy. Por ello, sus compañeros de conducción aprovecharon algunos minutos del programa para saludarla y desearle una pronta recuperación, ya que su ausencia fue por motivos de salud.

“Queremos aprovechar estos minutos importantísimos para saludar a Ethel Pozo, que se encuentra delicada de salud”, comenzó diciendo Janet Barboza. “Tiene un training super fuerte grabando Mi mamá cocina mejor que la tuya, todos los días acá (en el programa), además, el manejo de sus redes. Evidentemente hay un cansancio de la voz ”, agregó la presentadora.

