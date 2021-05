Ernesto Pimentel advierte a La Uchulú sobre shows privados: “No hay trabajo”

El conductor de El reventonazo de la Chola, Ernesto Pimentel, se pronunció sobre las medidas que ha impuesto en su programa para quienes incumplen con ofrecer shows privados en plena pandemia.

El presentador aseguró que ha informado de forma clara las consecuencias que pueden traer el no respetar los protocolos de bioseguridad. “No acepto ningún ‘privadito’ ni nada que sea por vía online”, expresó.

“A la primera, se te va a amonestar suspendiéndote una semana o 15 días y no hay una segunda oportunidad, no hay trabajo. No solo es un tema de responsabilidad, sino que tenemos que cuidar a las personas con las que trabajamos”, agregó.

La Chola Chabuca aprovechó para mandarle una advertencia al actor cómico Esaú Reátegui, quien interpreta a La Uchulú y es uno de los personajes más pedidos para los shows privados que se organizan en diferentes partes del país.

“Es algo que ya le he dicho a La Uchulú porque con el éxito que tiene la llaman constantemente (para ‘privaditos’). Sabe que tiene mucha responsabilidad y por ende tiene que cuidarse. Lo único que pido es que sean responsables... Yo trabajo solo con profesionales y ser profesional es respetar las normas fuera y dentro del trabajo”, aseveró el conductor de América TV para Trome.

Este sábado 15 de mayo, El reventonazo de la Chola presentará al novio de La Uchulú, el Shamuco. Ambos personajes se reencontraran en el set del programa cómico.

La Uchulú en el Reventonazo de la Chola.

