El artista del año: La Uchulú y Ruth Karina deslumbran con “Sangre caliente”

El ritmo selvático se sigue haciendo presente en el escenario de El artista del año, La Uchulú y Ruth Karina alegraron la noche con una canción tropical, “Sangre caliente”.

Con la alegría que las caracteriza, ambas deleitaron con su talento y armaron una fiesta en el programa conducido por Gisela Valcárcel. Sin embargo, pese a que fue una gran performance, uno de los miembros del jurado, Santi Lesmes, cuestionó que La Uchulú haya interpretado canciones de la selva en las tres galas que se han realizado hasta el momento.

“Uchulú, te voy a pedir un favor. Es la tercera gala seguida que la producción te pone un ritmo de la selva. El artista del año no es un artista de la selva, es el artista de costa, sierra y selva. Por favor, pido que no te pongas tres galas haciendo el mismo género. La verdad que ya nos saturaste ”, sentenció Lesmes.

Tras esta observación, Gisela Valcárcel aseguró que la producción tomará en cuenta esta petición del jurado para las siguientes presentaciones del popular tiktoker. Entretanto, La Uchulú logró entre 7 y 8 puntos en la votación.

Ante este resultado, Janet Barboza, quien tiene una gran admiración hacia el divertido personaje, le otorgó el punto adicional y felicitó el gran carisma que posee.

“Cada década salen personajes como tú, Uchulú, con tanto carisma. Te siento genuino, eres muy natural y sin duda la cámara te ama. Espero que estar en un medio como la televisión no te haga perder eso genuino que eres. A mí me ha encantado (su presentación), me inspiras mucha ternura”, expresó la popular ‘Rulitos’.

