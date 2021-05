Edson Dávila revela que no le molesta que lo llamen ‘Giselo’: Me da de comer

Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, concedió una entrevista para Estás en todas donde habló de su pintoresco personaje en honor a Gisela Valcárcel y cómo nació la idea de imitarla.

El carismático bailarín y actual conductor de América hoy reveló que no le molesta en absoluto que la gente más lo conozca por su apodo que por su nombre real.

“No fue algo que yo haya planeado, la imité como cuando estamos con nuestros amigos y en el chongo te piden: ‘Tú presenta’. Había un comercial, que no sé cuántos años tiene (en el que salía Gisela y él imitaba). Yo no quería que ella vea la imitación. Me ve (Gisela) y dice: ‘Ah, él es el morenito que me imita afuera’”, recordó Edson Dávila.

“Y qué bueno, fue Dios no sé, pero le gustó la imitación y a la segunda semana ella me bautizó como ‘Giselo’. A veces me preguntan si me molesta que me digan ‘Giselo’ y respondo cómo me va a molestar algo que me da de comer. Hay que decir las cosas como son ”, añadió el presentador.

Asimismo, recordó su primer baile en El Artista del Año en 2012, junto al conductor de televisión, Andrés Hurtado. “Terminé mal de la columna”, bromeó.

Por otra parte, Natalie Vértiz, conductora de Estás en todas, le recordó a él que ahora avanzó en su carrera, ya que aparece en otro programa

“Ahora eres colaborador de América hoy”, dijo la modelo. ‘Giselo’ no tardó en refutar en manera de broma a la presentadora. “Demórate un poquito, por favor. Soy co-conductor”, aclaró entre risas.

