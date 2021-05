Diego Dibós tras vencer la COVID-19: “Me intubaron y de ahí no me acuerdo”

El cantante peruano Diego Dibós reveló cómo fue su experiencia durante el tiempo que tuvo que enfrentar a la COVID-19, enfermedad que logró superar a fines de abril.

Se trata de la primera entrevista que brindó el líder de la banda TK, quien ahora se recupera del coronavirus en su casa. La conversación se dio para el programa online Entrometidas.

Sobre las secuelas que le ha dejado su paso por la unidad de cuidados intensivos (UCI), afirmó que ha perdido el cabello. “He tenido un cambio de look obligado porque salí de la clínica y parece que el estrés, de manera inconsciente, me afectó”, expresó.

Contó que su hijo mayor también contrajo la enfermedad, mientras que su esposa y sus demás hijos dieron negativo a la prueba de COVID-19.

“Mi esposa y 3 de mis hijos estaban limpios, pero mi hijo mayor sí dio positivo. La chica que nos ayuda en la casa también. Confieso que estaba desordenándome un poco con las comidas... comíamos mucho por la pandemia, pero no sé si estábamos nutridos”, declaró el cantante.

Aseguró que sufrió de complicaciones en sus pulmones, debido a que el virus avanzó muy rápido en su cuerpo, por lo que tuvo que ser ingresado al hospital.

“Me hacían exámenes todos los días, de pronto la enfermedad se disparó y me tomó el 60% de mis pulmones... Gracias a Dios se abrió un espacio en UCI y me llevaron de frente ahí, me intubaron y de ahí no me acuerdo de nada”, mencionó el rockero.

