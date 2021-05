Dave Bautista asegura “tener lo necesario” para ser un gran cineasta

Desde Hulk Hogan hasta Dwayne Johnson, no son pocos los luchadores que han incursionado en el mundo del cine. Los productores de Hollywood les han confiado roles acorde a su imponente físico. No obstante, dentro de este grupo es Dave Bautista uno de los que más ha destacado. Tras haber participado en millonarias franquicias como el Universo Cinematográfico de Marvel o la saga sobre el agente James Bond, ahora el intérprete asegura estar listo para dar el siguiente paso.

En una entrevista para el programa Screen Rant, Bautista no solo confirmó que piensa asumir roles de dirección en sus siguientes proyectos, sino que tiene las cualidades necesarias para sobresalir. “Me siento muy seguro de poder dirigir una película. Tengo metas y no quiero hacer grandes filmes épicos. Quiero hacer piezas dramáticas e inspiradores. Eso es lo que siempre he querido hacer”, declaró.

Aunque admitió no dominar por completo la parte técnica de un rodaje, el actor contó que su experiencia con destacados cineastas le será fundamental. “Claro que no sé todo, pero confío en que puedo asumir ese papel ahora mismo con un guion sólido y un buen elenco. He absorbido conocimientos de los mejores. He sido un estudiante”, afirmó.

Para reforzar su argumento recordó sus inicios en la lucha libre, donde pasó por un largo proceso hasta ganarse un lugar entre las preferencias del público. “Me pasó lo mismo ahí. Aprendí mucho de los profesionales de formas que la gente no lo hace. Aprendí por qué era un arte y creo que ocurre lo mismo con el cine. He seguido los mismos pasos y siento que podría ser un campeón mundial”, señaló Bautista.

Este 21 de mayo se estrena El ejército de los muertos, que tiene al intérprete entre sus filas. Se podrá ver en Netflix.

