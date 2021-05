Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se vacunaron en Estados Unidos

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se encuentran disfrutando de un paseo en Miami, ciudad a donde viajaron luego de anunciar su reconciliación en televisión nacional.

La feliz pareja aprovechó su estadía en Estados Unidos para recibir la vacuna contra la COVID-19. A través de sus historias de Instagram, contaron detalles sobre la experiencia que vivieron y los síntomas que presentaron al ser inmunizados.

Según declaró la ex chica reality, ambos eligieron recibir de manera gratuita la vacuna Johnson & Johnson debido a que esta requiere de una solo una dosis.

Andrea San Martín aseguró que su brazo quedó adolorido por el pinchazo, mientras que el padre de su hija, Sebastián Lizarzaburu, tuvo fatiga y aumentaron sus ganas de comer.

“No pienso cantar victoria aún porque todavía podría tener algún efecto la vacuna más tarde o mañana, no sé, lo digo porque bueno, me imagino que puede pasar”, expresó.

“Vamos a ver, por ahora a Sebastián no le duele nada, ni el brazo ni nada, a mí sí, me duele el brazo como... no de dolor, o sea, lo puedo mover normal (...) siento como un fastidio, pero nada más”, agregó la empresaria en la red social.

Antes de recibir la vacuna, Andrea San Martín visitó la casa de su hermano que radica en Estados Unidos. Ella contó que planificó desde hace mucho tiempo este viaje, sin saber que ahora lo compartiría con su pareja Sebastián Lizarzaburu.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.