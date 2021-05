Alejandra Guzmán deja sin herencia a Frida Sofía

El enfrentamiento entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía parece no tener fin. Ahora se dio a conocer que la cantante mexicana ha tomado la decisión de dejar sin herencia a su hija.

Así lo dio a conocer el padre de Frida Sofía, Pablo Moctezuma, quien confirmó que la artista quitó de su testamento a su hija después de las acciones legales que ella emprendió en contra de su abuelo Enrique Guzmán.

Frida Sofía se defiende

Luego de denunciar a su abuelo por tocamientos indebidos y de las diferentes especulaciones en su contra, la también cantante y empresaria se defendió de quienes la acusan de querer a como dé lugar la herencia de su madre.

“Todos pensando que lo que me importa es el dinero, por favor. Fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos, ¿para qué? ¡Dinero viene y va, gente! Yo no necesito andar de buitre esperando que se mueran para recibir un dinero... Ese es otro… Ni si quiera se imaginan lo que es la fama y el dinero... No se confundan”, escribió en su cuenta de Instagram.

De Guzmán a Moctezuma

La expareja de la artista mexicana manifestó en sus redes sociales sentirse contento de que su hija se cambiara el apellido de Guzmán a Moctezuma.

“No sabes el gusto que me da. Queríamos hacerlo desde hace varios años, pero era un tema complicadísimo”. Doña Silvia (Pinal) nos quiso ayudar. El caso es que tuvimos una discusión (Alejandra y yo) y yo le dije: ‘Si esto vuelve a pasar, te quito a la niña’. Y ella fue corriendo con el papá. Ponerle sus apellidos fue consejo de Enrique Guzmán y la registraron como Guzmán Pinal”, dijo Pablo tras recordar cómo se apellida su hija.

Pelea sin tregua con la familia materna

Frida Sofía se ha enfrascado en una pelea sin fin con su familia materna, principalmente contra su madre y abuelo, al que acusó de tocarla indebidamente durante su infancia.

Estas declaraciones quebraron los cimientos de la famosa familia materna de la joven. Incluso, el abuelo Guzmán ya emprendió acciones legales para limpiar su imagen. Por su parte, la famosa cantante aseguró que busca una catarsis y reinventarse en la música.

