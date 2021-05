Katerina D’Onofrio: “Como ciudadanos tenemos que estar muy atentos”

“Reinventarse” es una palabra que ha repetido “muchas veces” este año la actriz Katerina D’Onofrio, como la mayoría de sus colegas, desde que se cerraron las salas de teatro. “Pero no es poca cosa, el que se adapta sobrevive”, comenta.

Para la edición virtual del FAE presentó el monólogo Ausente, tuvo público del extranjero y la plataforma UAIFAI de Argentina la expondrá. Ahora, ella y Lizet Chávez estrenan la obra Milagros, que habla sobre la vida y la muerte, a través del vínculo de dos hermanas.

Siempre has tenido personajes que hablan de los vínculos. Ahora es un tema que te importa sobremanera, ¿no?

Sí, a veces viene de los dos lados (sonríe), uno siente que los personajes van llegando o que uno los busca, pero no haría una obra que sea errada, digamos, en todo sentido. Milagros (en Joinnus Live) es muy conmovedora, muy intensa, entonces, todo conflicto emocional está a flor de piel. Voy a reponer Ausente, o sea que me va a dar un colapso nervioso (ríe), pero hay una necesidad de contarlo. Con Lizet conversamos un rato después de los ensayos, pero ha habido momentos en que hemos estallado en llanto. Estas chicas han sobrevivido a eventos traumáticos, y ahora una está en Perú y otra en Madrid... Está esto de querer traspasar la pantalla para darle un abrazo.

Imposible que esté aislada de la coyuntura.

Exacto, vulnerables estamos todos. Y por eso decía ¡qué fuerte presentar esta obra ahora! Pero el artista tiene que hablar de esas cosas, esa es la chamba.

Lucho Cáceres dijo que le costó “sacarle el trinche y cola” a su personaje en La última tarde. ¿Cómo fue en tu caso?

Para nosotros estaba claro, desde el inicio, que era una historia de amor. Ella por admiración y querer seguirlo entra a este partido político, pero se va dando cuenta de que todo se está llevando a una violencia extrema. Lo que al inicio era un ideal, ese cambio social, empieza a desvirtuarse. Ella se escapa de donde están militando, ¿no? En la actuación te dicen: “no juzgues a tus personajes”, pero a veces es muy difícil, tienes que encontrar el porqué.

¿Cuán importante es que el artista opine de política?

¡Uf! Ahora estoy en un despelote total, es un escenario terrible. Pero a veces he posteado, por ejemplo, sobre el aborto legal o contra el machismo, sobre la extrema derecha y... se fueron (encima), al punto que leía los comentarios y decía: “tengo que alejarme un poco”.

Sin embargo, has difundido la Proclama Ciudadana.

Es que ninguno está claro, tenemos que exigir y exigir esa libertad, esa justicia.

Con lo virtual tienen más espacio las directoras y el feminismo es uno de los temas. ¿En ese sentido, qué te deja la segunda vuelta electoral?

Con ambos, las mujeres estamos relegadas, es retroceder unos 5 o 10 años, no hay una visión clara, justa y concreta. Como ciudadanos tenemos que estar muy atentos ante cualquier cosa, que no se aprovechen de que estamos en pandemia, salir a marchar es nuestra manera de decir “basta” y tenemos que hacerlo. Yo empecé con mis cacerolazos (sonríe) y luego dije “esto no basta, me cuido y salimos”. Los contagios no subieron por las marchas, subieron después de Año Nuevo. Entonces, no podemos permitir estas injusticias, porque lo que pasó el año pasado con Inti y Bryan fue como el tope.

