Sophie Turner expresa indignación con paparazis que tomaron fotos a su hija

Sophie Turner expresó su molestia en redes sociales luego de haber sido fotografiada junto a su hija, fruto de su matrimonio con Joe Jonas, durante una salida familiar. La actriz británica denunció que las imágenes fueron tomadas sin su consentimiento.

La famosa pareja decidió mantener la identidad de su pequeña Willa en secreto desde el momento de su nacimiento, pero esto no evitó que muchos paparazis los siguieran siempre que realizaban paseos o dejaban su hogar por diversos motivos.

A pesar del cuidado que siempre tienen con la niña, uno de los fotógrafos logró capturar el rostro de la menor, por lo que la artista de Hollywood pidió a sus seguidores no compartir dicha fotografía si es que llegara a publicarse.

“Solo quiero decir que la razón por la que no posteo fotos de mi hija y me aseguro de que evadamos a los paparazis a toda costa es porque no quiero que se publiquen fotos suyas. Ella es mi hija y no pidió nacer en esta vida”, explicó Sophie Turner.

La esposa de Joe Jonas dejó un fuerte comentario para todos aquellos fotógrafos que vuelvan a intentar acercarse a ella o a su primogénita.

“Es realmente espeluznante que hombres adultos tomen fotografías de una bebé sin permiso. Es repugnante, me enferma y les pido respetuosamente a todos que nos dejen de seguir y que dejen de intentar tomar fotos de mi hija y peor aún, que las publiquen. No tienen mi permiso”, finalizó.

Joe Jonas dedica tierno mensaje a Sophie Turner en el Día de la Madre

Joe Jonas sorprendió a Sophie Turner con una significativa publicación dedicada en el Día de la Madre. El famoso cantante compartió una tierna fotografía de su esposa cuando aún se encontraba embarazada de su hija Willa y escribió un mensaje.

En la imagen se ve a la recordada actriz de Game of thrones luciendo un vestido con patrón de cuadros y sosteniendo dulcemente su vientre de embarazo. “Feliz día de las madres a todas las mamás maravillosas que están por ahí y a estas dos mamis (haciendo referencia a su esposa y a su propia madre)”.

Joe Jonas sorprende a Sophie Turner con tierno mensaje en el Día de la Madre. Foto: captura Instagram

