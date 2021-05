Pedro Suárez Vértiz se mostró muy preocupado por la situación de una mujer que se encuentra luchando por su vida en un nosocomio a causa de la COVID-19.

Desde sus redes sociales, el rockero nacional contó que una joven tiene gran parte de sus pulmones dañados y se encuentra internada en un hospital donde no hay camas UCI. Por ello, el músico pidió a todos sus seguidores que apoyen con una colecta para llegar a los S/ 80.000 que les piden a los familiares de la paciente para que sea ingresada a UCI.

“ Esta jovencita se está literalmente muriendo de COVID-19. Tiene tomado el 90% de los pulmones. Está en un hospital de Villa El Salvador. No tienen camas UCI. Le han conseguido una, pero no la reciben si no pone S/ 80.000 . Están haciendo colecta a ver si llegamos”, escribió Pedro Suárez Vértiz en sus redes sociales, y adjuntó los números de cuentas para colaborar.

“Quizá pueden ayudarla reenviando este post para que se anoten con lo que puedan. Todo suma. Hasta las oraciones. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga”, agregó.

Pedro Suárez Vértiz pide ayuda para joven que está grave por COVID-19

El post de Pedro Suárez Vértiz generó indignación entre los usuarios, ya que el monto que piden para internar en UCI a la joven afectada es muy elevado.

“Qué abuso la manera de lucrar con camas UCI. Eso literalmente es aprovecharse de la necesidad y desesperación”, “Es demasiado dinero”, “Horrible situación la que vivimos los peruanos”, “El sistema de salud en Perú es nefasto”, “Cuántas familias están pasando por la misma situación y ven morir a sus familiares por falta de dinero”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los cibernautas en la publicación del rockero.

