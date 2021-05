Miss Universo 2021: exreinas peruanas dan aliento a Janick Maceta

Faltan apenas tres días para que se lleve a cabo la 69 edición del certamen de belleza más importante del mundo y no faltan las muestras de aliento hacia Janick Maceta, la concursante peruana de 26 años que ya está generando expectativas para llevarse la corona este 16 de mayo.

Las muestras de cariño hacia Maceta no solo las han expresado sus seguidores, sino también ex reinas de belleza con amplia experiencia en el rubro de los certámenes, quienes a través de sus redes sociales han enviado saludos y felicitaciones a la representante peruana.

Maju Mantilla, ex Miss Universo 2004, compartió la publicación de la actual Miss Perú donde posa con la bandera peruana frente al Consulado General del Perú. La ex reina de belleza acompañó el post con una breve descripción. “Hermosa, Janick. Representándonos en el Miss Universo 2021”, señaló Maju.

A pesar del corto mensaje, la participante no pudo evitar emocionarse y responder a la historia de la conductora de En boca de todos. “Gracias, Maju Mantilla. ¡Qué honor!”, escribió Janick.

Maju Mantilla saluda la participación de Janick Maceta en el Miss Universo 2021. Foto: Janick Maceta/ Instagram

Por su parte, Karen Schwarz, quien ganó el Miss Perú 2009, hizo lo propio con una foto donde Janick aparece junto a la aún reina del Miss Universo, la ganadora del concurso en 2019, Zozibini Tunzi. La ahora presentadora de televisión acompañó la publicación con un emotivo mensaje a la concursante.

“Te deseo todos los éxitos del mundo, Janick. Lo estás haciendo super bien. Me encanta verte competir siendo tú. Las mujeres de hoy en día no somos maniquíes, somos libres de ponernos y decir lo que pensamos, no los que otros quieren que digamos. Disfruta esta linda experiencia”, publicó Karen.

Karen Schwarz felicita a Janick Maceta por su participación en el Miss Universo 2021. Foto: Janick Maceta/ Instagram.

La participante agradeció el mensaje de la conductora de Yo Soy, al igual que todos los gestos de cariño que le hacen llegar día a día como muestra del apoyo a la concursante.

