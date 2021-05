Mariella Zanetti se emociona al revelar que su papá salió de UCI: Lo logró

Mariella Zanetti vivió un emotivo momento en el set de En boca de todos, ya que la producción le preparó una sorpresa por su cumpleaños y por el Día de la Madre. La artista peruana recibió saludos de sus hijos, sobrinas, madre, y más familiares.

Sin embargo, la exbailarina nunca se imaginó que en uno de los videos de saludos aparecería su padre. Al ver las imágenes, la actriz cómica no pudo evitar emocionarse y derramar algunas lágrimas, ya que reveló que su progenitor estuvo luchando por su vida en una cama UCI tras contagiarse del coronavirus.

“Mi papá, que recién se ha recuperado”, dijo Mariella Zanetti con la voz entrecortada.

“Lo sé, acaba de salir de UCI y tus lágrimas solamente son de alegría porque lo venció”, explicó la conductora Tula Rodríguez.

Ante esto, Mariella Zannetti dio más detalles de la salud de su padre, pero también se solidarizó con Rodríguez, quien perdió a su madre el pasado 28 de marzo a causa de la COVID-19.

“Lo logró (recuperarse de la COVID-19), con mis hermanos nos asustamos mucho, pero gracias a Dios pudo librarla. Yo sé que hay mucha gente que no sale de esto, como mi Clarita (mamá de Tula Rodríguez), pero así es la vida, vamos a recordar a las mamitas que no están. Hay personas que piensan que no hay nada que celebrar, debemos celebrar la vida y esperanza”, dijo la exbailarina.

