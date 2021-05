Magaly Medina aclara que no ha retomado su relación

Durante la emisión de este miércoles 12 del programa Amor y fuego, los conductores Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre afirmaron que su colega Magaly Medina estaría cerca de retomar su relación con el notario Alfredo Zambrano. “Ayer, te vi aflojando, Magaly, te vi aflojando”, expresó Gonzáles. Mientras tanto, su compañera sostuvo lo siguiente: “Magaly va a volver con su notario, mientras que su notario no haga estupideces, ella va a volver con él”.

Por su parte, Magaly no tardó en responder y aclarar que la insinuación es falsa. “Rodrigo González y Gigi han dicho en su programa que yo estoy aflojando porque ya yo pienso retomar mi relación nuevamente. Frío, frío, frío. Yo no sé de dónde han sacado eso”, refutó Medina. “Absolutamente, no hay ninguna señal que yo haya dicho o dado para que les pueda hacer pensar que voy a reiniciar mi relación, solamente les digo”, añadió.

Como se recuerda, hace un mes, Medina anunció que se separaría de su pareja por motivos personales. Según enfatizó en aquella ocasión, esta decisión no se debió a terceras personas. “Yo lo que deseo es que Alfredo encuentre la felicidad en el camino que se le viene y creo que es lo mismo que desea para mí”, manifestó.

