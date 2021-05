Karen Schwarz a Janick Maceta por el Miss Universo 2021: Lo haces súper bien

Karen Schwarz le dedicó un motivador mensaje a la Miss Perú Janick Maceta, quien participará en el Miss Universo 2021 el próximo 16 de mayo. A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de Yo soy alentó a la representante peruana a dar lo mejor de sí misma para intentar llegar a la final del certamen de belleza.

“Te deseo todos los éxitos del mundo, Janick. Lo estás haciendo súper bien. Me encanta verte competir siendo tú. Las mujeres hoy en día no somos maniquíes, somos libres de ponernos y decir lo que pensamos, no lo que otros quieren que digamos”, escribió.

Junto a dicho mensaje, la animadora compartió una fotografía de Janick Maceta acompañada por Zozibini Tunzi, la actual Miss Universo.

Karen Schwarz confesó, además, que estará pendiente de todos los pormenores que ocurran durante la gala en vivo del Miss Universo 2021. “Disfruta esta linda experiencia. Este domingo 16 de mayo, gritaré muy fuerte Perú”, añadió en su publicación en Instagram.

Karen Schwarz felicita a Janick Maceta por su participación en el Miss Universo 2021. Foto: Janick Maceta/ Instagram.

Janick Maceta recibe elogios en Telemundo

Hace unos días, Janick Maceta fue elogiada en el programa En casa de Telemundo por dos críticos del Miss Universo. Los especialistas aseguraron que la Miss Perú podría convertirse en una de las finalistas.

“Ella está en contra de la violencia sexual, esa causa le llega al corazón y viene con una motivación de que se escuche las voces del Perú. ¡Y tiene un rostro, wao!”, dijo un comentarista. “Me recuerda a Dayana Mendoza, quien se convirtió en Miss Universo. Son muy similares. Creo que es una de las que posiblemente llegue a la final”, señaló el segundo crítico.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.