Josimar cantará “I want to break free” de Queen en El artista del año

Josimar no la tendrá nada fácil para su presentación del sábado 15 de mayo en El artista del año, ya que su reto es cantar un conocido tema en inglés.

La producción del programa de Gisela Valcárcel sorprendió al cantante de salsa al señalarle que su siguiente interpretación será en otro idioma. Él tendrá la difícil misión de entonar la famosa canción “I want to break free”, uno de los clásicos de la banda británica Queen.

Fue la misma conductora quién compartió un video del momento exacto en que el cantante recibía la noticia.

“Josimar, la canción que te han asignado esta semana es una famosa mundial de Queen, la canción se llama ‘I want to break free’”, se escuchó decir a un productor de El artista del año.

Ante esto, Josimar se quedó en silencio por varios segundos y dio vueltas en el mismo lugar para tratar de procesar la noticia. Tras asimilar lo que le tocaba, cuestionó la decisión de los productores por ponerle tal reto.

“A Huacho me fui… ¿por qué a mí en inglés? Ya sabía”, comentó.

Josimar se quiebra por críticas

Josimar fue duramente criticado en redes sociales por hacer bromas con respecto a las camas UCI y otro comentario subido de tono para La Uchulú. Tras la ola de ataques, el salsero se mostró muy afectado.

“Nosotros, los artistas también nos deprimimos porque queremos salir adelante y levantar nuestra bandera peruana. Me encantaría levantarla en un Grammy, en un Billboard, pero no nos podemos atacar de esa manera. Discúlpenme si lloro... Cada vez que sale algo que no es cierto en televisión, yo me pongo así”, explicó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.