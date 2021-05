Jimmy Santi se vacuna contra la COVID-19 y pide a artistas no hacer fiestas

Jimmy Santi se sumó a la lista de personajes adultos mayores que recibieron la vacuna contra la COVID- 19. El artista peruano fue inyectado con la primera dosis el miércoles 12 de mayo y contó todos los detalles de su vacunación en el programa América hoy.

A través de un enlace en vivo, el cantante, quien actualmente tiene 75 años, se mostró agradecido por su posición, y reveló que dicho acto lo hizo como una forma de concientizar a la población, sobre todo a los adultos que aún tiene miedo o dudas de los beneficios de la vacuna.

“ El día de ayer me decidí definitivamente a recibir la vacuna por una cosa muy importante, que es incentivar a nuestro pueblo peruano para que se vacune, respete los protocolos, porque esta pandemia se ha extendido en el mundo” , comentó.

Asimismo, Jimmy Santi hizo hincapié en la falta de cultura de los peruanos por no respetar los protocolos de bioseguridad. Además, llamó la atención a aquellos artistas que hacen ‘privaditos’

“En Perú hay una falta de respeto tremenda a las autoridades, así mismo, al ser humano, a la familia... se van a esas asquerosas fiestas covid. Artistas, por favor, no lo hagan. Sé que hay hambre porque ahora todos estamos desesperados”, aconsejó.

Jimmy Santi recordó que él también se contagió de coronavirus y una reinfección le sería mortal a su edad.

“A mí me dio COVID-19 el 28 de mayo del 2020, soy de los primeros, pero yo no voy a estar irrespetando los protocolos, porque tengo que protegerme. Con una segunda recaída, con la edad que tengo, me muero”, señaló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.