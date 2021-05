Explosión de Iquitos es grabado animando eventos privados

El grupo musical Explosión de Iquitos fue captado animando fiestas privadas en varias sitios de la selva peruana. Tal como lo mostró el programa de Magaly TV, la firme, las grabaciones muestran que la orquesta ha aprovechado su popularidad sin preocuparse en respetar las normas dispuestas por el Gobierno.

Antes de presentar las imágenes, Magaly Medina cuestionó la actitud de la agrupación que alcanzó la fama con el tema “No sé”. La conductora observó que sus integrantes no cuidan su prestigio al ser parte de shows donde no se usan mascarillas ni se respetan las medidas de distanciamiento social.

En los videos se puede ver a la vocalista principal, Linda Caba, cantando y bailando para los asistentes de los eventos comúnmente conocidos como ‘privaditos’. Estas son reuniones en donde tanto los artistas como los asistentes no se preocupan por un posible contagio de coronavirus.

“Zurrarse en las normas es algo común y corriente, pero lo que más me ha asombrado es que la agrupación que en estos momentos suena más (...) esté haciendo ‘privaditos’. Qué tal desprestigio para una posición que acaban de encontrar ahora de muchísima difusión de una canción que se ha convertido en el tema de los inicios del otoño”, señaló Medina en su programa.

“Su cantante y algunos de sus miembros haciendo privaditos, no en un solo lugar, no en una sola boda, sino en varios lugares diferentes; es algo que lamentamos. Parece que en nuestra selva peruana hay algunos grupos, cantantes y artistas que no respetan nada”, agregó con molestia.

De igual manera, Magaly expuso al grupo de salsa N’Samble por animar también una ‘fiesta covid’. Asimismo, denunció por los mismos actos a Dayanita, integrante del programa cómico JB en ATV.

