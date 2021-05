El reality de los Derbez

Considerado un ícono de la comedia en Latinoamérica, Eugenio Derbez vuelve al streaming y ahora acompañado de su familia. Con sus hijos, José Eduardo, Aislinn, Vadhir y Aitana, y su esposa Alessandra empacó maletas y enrumbó al norte de Estados Unidos para grabar la segunda temporada de ‘De viaje con los Derbez’, reality de seis episodios que Amazon Prime Video estrena este 20 de mayo. Conversamos con el actor y su hijo José Eduardo a través del Zoom.

Eugenio, comentaste que muchas cosas cambiaron en tu vida con la pandemia.

Para mí, cada quien vivió la pandemia de manera diferente, pero en lo personal fue un regalo que en la familia nadie se enfermara y, por otro lado, tuve la oportunidad de estar en mi casa, con los míos, cosa que por mi trabajo no disfrutaba. Estar encerrado un año con mi familia ha sido un regalo de la vida y me ayudó a conocer realmente la familia que he formado. Me comentaba un amigo, abogado, que pasó de tener cinco divorcios al mes a 67 durante la pandemia. Entonces, imagínate, mucha gente ha visto que su familia no era lo que esperaba, que sus hijos no eran lo que esperaban, lo que ellos creían y viceversa. Yo creo que todo el mundo se dio cuenta de la familia que tenía, al estar juntos el día a día, así que creo que la pandemia nos cambió a todos.

En una entrevista señalaste que el cine es único, como una montaña rusa de emociones. ¿Qué piensas de esta nueva normalidad sin cines? Por ejemplo, en Perú, las salas siguen cerradas hace más de un año.

Yo soy un gran fan del cine, de ir al cine. No me gusta ver películas en mi casa porque no es lo mismo. Cuando vas al cine es un ritual, estás realmente conectado en ese universo y la conexión que sientes con la gente es contagiante. En tu casa suena el teléfono, ladra el perro, la gente conversa, todo el mundo se siente con derecho a hablar lo que quiera. Por ejemplo, escuchas: ‘¿Hey, no sabes dónde quedó el cargador del teléfono?’.

En eso, José Eduardo interviene a carcajadas. “Ver una película en casa de mi papá no sabes cómo es. Empiezan a ver la película por ahí a las 10 de la noche, por trabajo o por Aitana (la hija menor del comediante, fruto de su relación con Alessandra Rosaldo) y vienen las interrupciones una y otra vez, al final te terminas quedando dormido o ya no entendiste nada o se cayó algo de la niña o la leche. Entonces, una película de una hora y media termina siendo de tres horas, dividida en tres días (ríe).

Eugenio interviene risueño y agrega: “Por eso y mil razones creo que lo mejor es ver una película en el cine, sin interrupciones, sin timbres, sin perros ni niños. Así que estoy de luto porque creo que se va a acabar el cine, por toda esta coyuntura y todo va a tener que ser a través de las plataformas.

José Eduardo, en el primer episodio pides un deseo: querer ser una mejor persona. ¿Por qué?

No es que sea una mala persona (ríe), sino que quiero ser cada vez mejor. Creo que sonó feo cómo se escuchó ese deseo. Lo que pedí es mejorar.

Eugenio, cuentas con más de 16 millones de seguidores en Instagram. ¿Sientes responsabilidad?

Fíjate que sí. Yo empecé en las redes para divertirme, decía: ‘Hay qué padre, esta cosa nueva hay que usarla para comunicarse con la gente’. Luego me di cuenta de la gran responsabilidad que conlleva tener una cantidad enorme de seguidores, porque cada palabra tuya puede influenciar en la gente, y últimamente utilizo mis redes con más responsabilidad. De verdad, hasta me tiembla el dedo antes de apretar, leo veinte veces antes de publicar. Me cuestiono si me equivocaré o tal vez ofenda a alguien.

¿José Eduardo, es difícil ser hijo de dos figuras tan mediáticas como son tu padre y tu madre, Victoria Ruffo?

Sí, es una combinación de mucho orgullo, pero al mismo tiempo como una presión de sentir que no la puedo ‘regar’ (malograr).

