Adam Sandler se reencuentra con mesera que no lo reconoció

Adam Sandler y Dayana Rodas, la mesera que no lo reconoció cuando asistió a un local de IHOP, tuvieron un emotivo reencuentro. La reunión, que fue difundida en Tiktok, se dio en el mismo lugar donde ambos se vieron por primera vez: el restaurante ubicado en Manhasset (New York).

En abril de este año, el protagonista de Son como niños ingresó al centro de comidas y la camarera le indicó que debía esperar por cerca de 30 minutos debido a que todas las mesas estaban ocupadas, por lo que finalmente decidió retirarse. Posteriormente, la joven se dio cuenta que se había topado con una de las grandes estrellas de Hollywood y se grabó con un filtro con cara de payaso mientras narraba su historia.

Al ver el video viral, muchos cibernautas acusaron a Adam Sandler de tener ‘aires de divo’ por presuntamente no querer esperar a que se desocupara alguna mesa en el local. Sin embargo, el propio actor desmintió dicho rumor a través de su Twitter, al asegurar que salió del reciento porque no ofrecían la opción de ’All you can eat’ (Todo lo que puedas comer).

Afortunadamente, esta historia tuvo un final feliz, ya que, durante un evento de IHOP, la mesera invitó al actor a degustar todos los milkshakes que deseara. “¡No podría estar más emocionada! ¡Gracias, Adam Sandler!”, escribió, junto al clip en Tiktok.

Al igual que en el primer video, este también se volvió viral en las redes sociales, lo cual se demostró cuando en solo 24 horas, alcanzó los más de 61.000 likes.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.