Yo soy Chile: ‘Julio Iglesias’ se quiebra por el fallecimiento de su hermano

Yo soy Chile regresó esta semana con más de una sorpresa para sus televidentes. A lo largo de estos días, memorables momentos se vivieron en el programa de Chilevisión, como el mensaje del verdadero José Feliciano a su doble, y ahora la conmovedora escena que protagonizó el imitador de Julio Iglesias al hablar de la muerte de su hermano.

Después de culminar su presentación con el tema “Si me dejas no vale”, el peruano Roberto Pereda recibió los comentarios del jurado y fue calificado con un 10 por la actriz Fran García-Huidobro, miembro invitada, tras lo cual se quebró. Al notar la actitud del participante, el conductor Jean Philippe Cretton le preguntó el por qué de su emoción.

Ante dicha interrogante, el imitador de Julio Iglesias en Yo soy respondió: “Yo siempre quiero estar bien plantadito, pero hace unos días falleció mi hermano y yo no pude despedirlo porque estaba acá (en Chile). Un hermano entrañable, hemos crecido juntos y ya no está con nosotros. Para mí, la verdad, ha sido un golpe muy fuerte, reponerme y cantar acá, porque él siempre se alegraba cuando me escuchaba cantar y ya está”.

El jurado (Myriam Hernández, Cristián Riquelme, Antonio Vodanovic y García-Huidobro) y el presentador de Yo soy Chile quedaron perplejos y le dieron sus condolencias al imitador de Julio Iglesias. Además, la producción decidió dedicarle el programa completo a la familia del concursante.

El lunes 19 de abril, el imitador de Julio Iglesias anunció que su hermano falleció por coronavirus y lamentó no poder estar al lado de él para despedirse.

“Mi alma no encuentra consuelo y solo tengo ganas de llorar. Te quiero y te querré por siempre, hermanito querido. Discúlpame que no podré estar para despedirte, pero tú sabes que vivirás por siempre en mi corazón”, escribió Roberto Pereda en su cuenta oficial de Facebook.

