Con mucho entusiasmo, Wendy Ramos contó a sus seguidores en redes sociales que finalmente recibió la vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos.

Desde sus historias de Instagram, la reconocida actriz peruana de 54 años contó paso a paso su travesía desde Lima hasta el país norteamericano.

Wendy Ramos señaló que es importante que todas las personas que quieran entrar a Estados Unidos cuenten con la prueba negativa del coronavirus, la cual debe tener una vigencia no mayor de 72 horas. Además, indicó que al llegar al aeropuerto le preguntaron cuál era el motivo de su visita, a lo que manifestó que era básicamente para recibir la dosis.

Ni bien pisó suelo norteamericano, la recordada ‘Wendy’ de Pataclaún se dirigió a una farmacia para solicitar ser vacuna con la marca Pfizer. Asimismo, explicó a sus seguidores que no fue necesario sacar cita antes de salir de Lima.

Finalmente, Wendy Ramos compartió una foto del preciso momento en que recibía la vacuna. La imagen estuvo acompañada de un mensaje.

“Por la mascarilla no se nota que estoy cantando. Siempre que me ponen inyecciones canto, y cuando estoy contenta también”, escribió la actriz.

Wendy Ramos recibió vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos. Foto: Wendy Ramos/Instagram

Wendy Ramos celebra 15 años sin fumar

En diciembre del 2020, Wendy Ramos compartió en Instagram un reflexivo mensaje sobre un logro personal: dejar de fumar. Desde su cuenta oficial de Instagram, la intérprete nacional contó cómo fue su lucha hasta este tiempo.

“Empecé a fumar apenas salí del colegio, y llegué a fumar tanto que ya de grande me daba miedo la idea de que al dejar de fumar dejaría de ser yo; tenía miedo de no poder crear, escribir, funcionar como funcionaba. Tenía el cigarro asociado a todo lo que hacía, lo dejé hace unos 15 años. Pedí ayuda a todos los que me rodeaban, me preparé de todas las maneras posibles y lo logré”, expresó.

Wendy Ramos celebra 15 años sin fumar. Foto: Wendy Ramos/Instagram

